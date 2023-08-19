İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid, deplasmanda Almeria'yı 3-1 yendi.

LaLiga'nın ikinci haftasında Real Madrid, Power Horse Stadı'nda Almeria'ya konuk oldu.

Ev sahibi takım, 3. dakikada Sergio Arribas'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Kalesinde gördüğü erken golün ardından rakibine baskı kuran Real Madrid, 19 ve 60. dakikalarda Jude Bellingham, 73. dakikada ise Vinicius Junior'un kaydettiği gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Madrid ekibi, bu sonuçla ligde ikide iki yaparak 6 puana ulaştı. Almeria ise ikinci maçından da puan çıkaramadı.