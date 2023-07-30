Real Madrid'den Arda Güler'e kötü haber

Real Madrid, Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler'in menisküs sakatlığı yaşadığını duyurdu. Güler, tedavi sürecini hızlandırmak için Madrid'e dönecek.

Real Madrid, kısa bir süre önce 20 milyon euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler'in menisküs sakatlığı yaşadığını duyurdu.

"Soccer Champions Tour" kapsamında ABD'deki sezon öncesi kampını sürdüren İspanyol temsilcisi, Güler'in turu yarıda bırakıp Madrid'e döneceğini duyurdu.

Kulübün resmi sitesinde yapılan açıklamada Güler'in sağ diz iç menisküsünde sakatlık tespit edildiği belirtildi.

Güler ise Instagram hesabında yaptığı paylaşımda sakatlık nedeniyle yaşadığı üzgünlüğü ifade etti:

"Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler."

Transferinin ardından antrenmanda sakatlanan Güler, Real Madrid'in oynadığı Milan ve Manchester United maçlarını kaçırmıştı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu akşam oynanacak Barcelona maçı öncesinde yaptığı açıklamada Güler'in kadroda yer almayacağını söylemişti.

İspanyol basını, Arda Güler’in ameliyata ihtiyaç duymaması halinde üç ay sahalardan uzak kalacağını, ameliyat gerekmesi durumundaysa bu sürenin daha da uzayacağını yazdı.

Fakat kulüp Arda Güler’in sahalara dönmesinin beklendiği tarih hakkında bir açıklama yapmadı.

Menisküs sakatlığı nedir?

Menisküs yırtığı dizde en sık meydana gelen, ağrılı bir kıkırdak yaralanması türüdür. İnsanların dizlerinde, kaval kemiği ve uyluk kemiğin arasında bir yastık görevi gören C şeklinde iki kıkırdak parçası vardır. Bunlara menisküs adı verilir.

Bunlar, sürekli hareket eden kemikleri aşınmaya ve yıpranmaya karşı korur. Ancak dizin bükülmesi sonucu menisküs yırtılabilir.

Bazı vakalarda aşınmış kıkırdağın bir parçası kopar ve diz eklemlerinin arasına sıkışarak dizin kilitlenmesine ve hareketin engellenmesine neden olur.

Ameliyat gerektiren menisküs yırtıklarında ameliyat sırasında uzman doktorlar menisküse iki tür müdahalede bulunabilir.

Bunlardan ilki hasar olan menisküsü çıkarmaktır. Bu durum tip literatüründe menisektomi olarak adlandırılır.

Menisektomi işleminden sonra hastalar yaklaşık 4 hafta sonra normal hayatlarına dönebilirler.

Ameliyat sırasında uygulanan bir diğer yöntemde ise hasarlı menisküs dikişle tamir edilir.

Bu durumda hastanın iyileşme süreci biraz daha uzayabilir.

Yaklaşık olarak 12 haftada hasta günlük işlerine geri dönebilir.