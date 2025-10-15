Haberler

Real Madrid'den Arda Güler'e Destek

Real Madrid'den Arda Güler'e Destek
Güncelleme:
Real Madrid, A Milli Takım'ın Gürcistan'ı 4-1 mağlup etmesinin ardından Arda Güler'in fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Real Madrid, A Milli Takımın Gürcistan'ı 4-1 yenmesinin ardından Arda Güler'in fotoğrafını, Turka Kocaeli Stadyumu konumuyla paylaştı.

A Milli Takımı, Gürcistan'ı 4 -1'lik skorla geçti. Maçın ardından Real Madrid, yıldız futbolcusu Arda Güler'in fotoğrafını, 178 milyon takipçisi olan resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf yüzbinlerce beğeni alırken, Turka Kocaeli Stadyumu'nu konum olarak paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
