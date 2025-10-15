Real Madrid'den Arda Güler'e Destek

Real Madrid, A Milli Takımın Gürcistan'ı 4-1 yenmesinin ardından Arda Güler'in fotoğrafını, Turka Kocaeli Stadyumu konumuyla paylaştı.

A Milli Takımı, Gürcistan'ı 4 -1'lik skorla geçti. Maçın ardından Real Madrid, yıldız futbolcusu Arda Güler'in fotoğrafını, 178 milyon takipçisi olan resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf yüzbinlerce beğeni alırken, Turka Kocaeli Stadyumu'nu konum olarak paylaştı. - İSTANBUL