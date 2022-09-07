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Real Madrid'de sakatlanan Benzema'nın gelecek 2 maçta oynaması beklenmiyor

Spor Haberleri

Real Madrid'de sakatlanan Benzema'nın gelecek 2 maçta oynaması beklenmiyor

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid, yıldız ismi Karim Benzema sakatlığıyla ilgili bilgi paylaştı.

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid, yıldız ismi Karim Benzema sakatlığıyla ilgili bilgi paylaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nde Celtic'e karşı deplasmanda oynanan karşılaşmanın 30. dakikasında oyundan çıkan Benzema'nın bugün sağlık kontrolünden geçtiği, Fransız futbolcunun sağ bacak üst kaslarında aşırı yüklenmeden kaynaklanan bir sakatlık tespit edildiği bildirildi.

İspanyol basını, Benzema'nın bu hafta sonu oynanacak Mallorca maçında ve 18 Eylül'de Atletico Madrid'e karşı yapılacak derbide oynamasının öngörülmediğini yazdı.

Real Madrid'in en golcü ismi olan 34 yaşındaki Benzema, bu sezon ligde 4 maçta 3 gol attı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Spor

Karim Benzema Real Madrid İspanya Futbol Spor Haberler

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