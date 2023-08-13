Real Madrid'de Militao da sakatlandı

Real Madrid'in Brezilyalı defans oyuncusu Eder Militao, Athletic Bilbao maçında sakatlandı. Yapılan tetkikler sonucunda sol dizinde ön çapraz bağda kopma tespit edilen oyuncunun ameliyat olması gerekiyor.

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Real Madrid'de Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın ardından Brezilyalı defans oyuncusu Eder Militao da sakatlandı.

İspanyol kulübünden, Athletic Bilbao ile oynanan maçta sakatlanan Militao ile ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Eder Militao'da yapılan tetkiklerin ardından sol dizinde ön çapraz bağda kopma tespit edildi. Oyuncu önümüzdeki günlerde ameliyat olacak." ifadeleri yer aldı.

Geçen hafta antrenmanda sakatlanan Courtois'nın sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu duyurulmuştu. Ameliyat edileceği belirtilen 31 yaşındaki kalecinin sezonu kapatma ihtimali bulunuyor.

Real Madrid'in, 2023-2024 sezonu ilk maçında dün Athletic Bilbao ile deplasmanda yaptığı maçın 50. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Militao'nun da uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.