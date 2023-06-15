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Real Madrid, Bellingham transferini duyurdu

Real Madrid, Bellingham transferini duyurdu

Spor Haberleri

Real Madrid, Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki futbolcusu Jude Bellingham ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Real Madrid, Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki futbolcusu Jude Bellingham ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, Jude Bellingam'ın transferi konusunda Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardığını duyurdu. İspanyol devi, genç futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Madrid temsilcisi, yarın yerel saatle saat 12.00'de Bellingham için imza töreni düzenleyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Borussia Dortmund Real Madrid İspanya Madrid Spor Haberler

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