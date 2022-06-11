Real Madrid, Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna kattı - Haberler

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Real Madrid, Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna kattı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Real Madrid, Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna kattı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco forması giyen Aurelien Tchouameni'yi transfer ettiğini açıkladı.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco forması giyen Aurelien Tchouameni'yi transfer ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi ve İspanya La Liga şampiyonu olarak tamamlayan Real Madrid, yeni sezon öncesinde transfere hızlı bir giriş yaptı. İlk transferini Chelsea ile sözleşmesi sona eren Alman savunma oyuncusu Antonio Rudiger'i alarak yapan Madrid ekibi, uzun süredir transferi konusunda çalışmalarını sürdürdüğü Aurelien Tchouameni'yi de 6 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid, bu transfer için Monaco'ya 80 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Başarı bonuslarına göre bu miktar, 100 milyon Euro'ya kadar ulaşabilecek. Madrid ekibi, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun 14 Haziran Salı günü sağlık kontrollerinden geçeceğini ve ardından imza töreni düzenleneceğini belirtti. Tchouameni, geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla çıktığı 50 maçta 3 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Real Madrid La Liga İspanya Madrid Spor Haberler

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