Real Madrid, Antonio Rüdiger'i transfer etti - Haberler

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Real Madrid, Antonio Rüdiger'i transfer etti

AA - Şenhan Bolelli - Spor
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Real Madrid, Antonio Rüdiger'i transfer etti

Real Madrid, Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger'i kadrosuna kattı.

Real Madrid, Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger'i kadrosuna kattı.

İspanyol kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki Rüdiger ile 4 sezonluk anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Rüdiger, son 5 yıldır İngiltere'nin Chelsea takımında forma giymiş ve sözleşmesi bu sezon sonunda bitmişti.

Alman futbolcu, 20 Haziran'da basına tanıtılacak.

AA / Şenhan Bolelli - Spor

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