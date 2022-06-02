Real Madrid, Antonio Rüdiger'i transfer etti - Haberler

Real Madrid, Antonio Rüdiger'i transfer etti
AA - Şenhan Bolelli - Spor
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Real Madrid, Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger'i kadrosuna kattı.
Real Madrid, Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger'i kadrosuna kattı.
İspanyol kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki Rüdiger ile 4 sezonluk anlaşma imzalandığı duyuruldu.
Rüdiger, son 5 yıldır İngiltere'nin Chelsea takımında forma giymiş ve sözleşmesi bu sezon sonunda bitmişti.
Alman futbolcu, 20 Haziran'da basına tanıtılacak.
AA / Şenhan Bolelli - Spor