Real Madrid, Antonio Rüdiger'i transfer etti - Haberler

Real Madrid, Antonio Rüdiger'i transfer etti Real Madrid, Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger'i kadrosuna kattı. Real Madrid, Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger'i kadrosuna kattı. İspanyol kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki Rüdiger ile 4 sezonluk anlaşma imzalandığı duyuruldu. Rüdiger, son 5 yıldır İngiltere'nin Chelsea takımında forma giymiş ve sözleşmesi bu sezon sonunda bitmişti. Alman futbolcu, 20 Haziran'da basına tanıtılacak. AA / Şenhan Bolelli - Spor Real Madrid Spor Haberler

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