Real Madrid 2022-2023 Sezonunu 12 Milyon Avro Karla Kapattı

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, 2022-2023 sezonunu 12 milyon avro karla kapattığını açıkladı. Kulüp, geçtiğimiz sezon elde ettiği gelirin toplamının 843 milyon avro olduğunu belirtti ve net borcunun 47 milyon avro olduğunu duyurdu. Real Madrid, sağlam bir mali duruma sahip olduğunu ifade etti.

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, 2022-2023 sezonunu 12 milyon avro karla kapattığını açıkladı.

Real Madrid Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, 2022-2023 sezonu mali sonuçlarını onayladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz sezon, futbolcuların transferleri hesaba katılmaksızın, kulübün elde ettiği gelirin toplam 843 milyon avro olduğu belirtilip, Kovid-19 salgını öncesindeki rakamların (757 milyon avro 2018-2019 sezonu) ilk kez üzerine çıkıldığı bildirildi.

Geçen sezon 12 milyon avro kar yapan Real Madrid, 30 Haziran 2023 itibariyle net borcunun ise 47 milyon avro olduğunu duyurdu.

Dünyanın en zengin kulüpleri arasında yer alan Real Madrid, 558 milyon avroluk net öz kaynak ve hazinesindeki 128 milyon avro ile "sağlam bir mali duruma sahip olduğunu" ifade etti.