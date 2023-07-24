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Real Betis, Marc Bartra'yı kadrosuna kattı

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İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Betis, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden savunma oyuncusu Marc Bartra'yı kadrosuna kattı. Bartra, daha önce de Real Betis forması giymişti.

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Betis, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden savunma oyuncusu Marc Bartra'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce de Real Betis forması giyen 32 yaşındaki İspanyol oyuncu ile bir sezonluğuna anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kariyerinde Barcelona ve Borussia Dortmund formalarını giymesinin ardından 2018'de Real Betis'e geçen Bartra, 2022'de ise 1,25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Trabzonspor'da tüm kulvarlarda 40 maçta 4 gole imza atan İspanyol stoper, karşılıklı anlaşmaya varılmasının ardından Karadeniz temsilcisiyle iki hafta önce yollarını ayırmıştı.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Trabzonspor Marc Bartra Real Betis İspanya Spor Haberler

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