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Raziye Nur Gözel: Futboldan Boksa Uzanan Azim Dolu Bir Yolculuk

Raziye Nur Gözel: Futboldan Boksa Uzanan Azim Dolu Bir Yolculuk
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Konya'da 23 yaşındaki Raziye Nur Gözel, futbol oynarken keşfettiği boks tutkusuyla azmi sayesinde sporcu ve antrenör olmayı başardı. Ailesinin ön yargılarına rağmen boksu seçen Gözel, genç kızların sporda cesur olmalarını teşvik etmek istediğini ifade etti.

Konya'da küçük yaşlarda futbol oynamaya başlayan 23 yaşındaki Raziye Nur Gözel, arkadaşının tavsiyesi üzerine ailesinden gizli gittiği boks sporunda azmiyle önce sporcu ardından antrenör oldu.

Konya'da yaşayan 23 yaşındaki Raziye Nur Gözel oturdukları mahalledeki arkadaşlarıyla oynayarak başladığı futbolun ardından 2018 yılında arkadaşının tavsiyesi üzerine boks yapılan spor salonuna gitti. Burada aldığı ilk eğitimden memnun kalan Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Raziye Nur Gözel, ailesinden habersiz alan değiştirerek boks sporuna başladı.

"Arkadaşımla beraber gittim ve gerçekten hoşuma gitti"

Azimli çalışmaları sonrası önce sporcu ardından ise 2021 yılında antrenör olmayı başardığını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Raziye Nur Gözel, "Spora ilk futbol ile başladım. Futbola kendi isteğim ile başlamıştım. Çünkü sokakta sürekli futbol oynuyorduk. Daha sonra bir arkadaşımın vesilesi ile boksa başladım. Vesile olan arkadaşımla bir gün antrenman, koşu çalışmamız vardı. Orada arkadaşım dedi ki, 'Gel bir de boks yap. Denersin bir kere git, bir daha gitmezsin ne olacak' dedi. Arkadaşımla beraber gittim ve gerçekten hoşuma gitti, devamlı gitmeye başladım. Bu sayede önce sporcu sonra antrenör oldum" dedi.

"Her ailede olduğu gibi bizde de yargı ile yaklaşım problemi oldu"

Ailesinin boksa karşı ön yargılı yaklaştığına değinen Gözel, "Her ailede olduğu gibi bizde de yargı ile yaklaşım problemi oldu. Kızlar boks mu yapar, dövüşmeyin tarzında şeyler yaşadım, ters tepki gördüm. Daha sonra sakatlandım ama bundan başarı yakaladıkça, ailem öğrencilerimi gördükçe, birilerine bir şeyler öğretmeye başladığımı gördükçe desteklemeye başladı. Bu sefer ön yargılarını kırdım. Bütün kızların da bu sayede kıracağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Beden eğitimi öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi olduğunu ifade eden Gözel, hedefinin hem boks hem de spor alanında bu şekilde daha çok etkileşimi arttırmak olduğunu aktardı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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