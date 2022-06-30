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Rayane Aabid yeniden Hatayspor'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Rayane Aabid yeniden Hatayspor'da

Daha önce Hatayspor forması giyen, geçtiğimiz sezon ise Kasımpaşa'da futbol hayatına devam eden Rayane Aabid, yeniden Hatay temsilcisine transfer oldu.

Daha önce Hatayspor forması giyen, geçtiğimiz sezon ise Kasımpaşa'da futbol hayatına devam eden Rayane Aabid, yeniden Hatay temsilcisine transfer oldu.

Rayane Aabid, 2019-2020 sezonun başında Fransa Ligue 2 takımlarından Beziers'dan transfer olduğu Hatayspor'dan ayrılarak önce Yeni Malatyaspor, ardından da Kasımpaşa'da oynamıştı. Aabid, iki sezon sonra yeniden Hatayspor ile sözleşme imzaladı. Kendisini Hatayspor'a bağlayan 2+1 yıllık imzayı atan 30 yaşındaki orta sahanın imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da katıldı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Tecrübeli orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş, Başkanımız Nihat Tazearslan, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz ve Saymanımız Mehmet Bozkurt katıldı. Rayane Aabid'e hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kasımpaşa Hatayspor Futbol Hatay Spor Haberler

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