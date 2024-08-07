Rapid Wien Trabzon'a geldi
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Avusturya'nın Rapid Wien takımı, Trabzon'a geldi. Futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar da kafilede yer aldı. Takım, maçın hazırlıklarını tamamlamak için Akçaabat ilçesindeki otele hareket etti.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Avusturya'nın Rapid Wien takımı, Trabzon'a geldi.
Trabzon Havalimanı'na ulaşan kafilede, futbolcular ve teknik ekibin yanı sıra taraftarlar da yer aldı.
Papara Park'ta akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak takım, otobüsle kamp yapacağı Akçaabat ilçesindeki otele hareket etti.