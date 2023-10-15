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Rangers, Philippe Clement'i teknik direktörlüğe getirdi

İskoçya Premier Lig ekiplerinden Rangers, Belçikalı teknik adam Philippe Clement ile 3,5 sezonluk anlaşma sağladı. Clement, daha önce Beveren, Genk, Club Brugge ve Monaco takımlarını çalıştırmıştı.