Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Hattı açıldı! 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak

Yeni hatta gaz akışı başladı! 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak
Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar

Mimar Ece Gürel'in akrabasının iddiası şüpheleri iyice artırdı
Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz

Zelenskiy'nin umutla beklediği haber geldi: Gözden geçiriyoruz
Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu

Devlette çalışan doktor, çektiği video ile istifa ettiğini duyurdu

Rangers kimdir? İskoçya'nın efsanevi kulübünü yakından tanıyalım

Rangers kimdir? İskoçya'nın efsanevi kulübünü yakından tanıyalım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya temsilcisi Rangers ile eşleşti. İlk maç 6 Mart'ta İstanbul'da, rövanş 13 Mart'ta İskoçya'da oynanacak. Rangers, 55 lig şampiyonluğu bulunan köklü bir kulüp. Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi elemelerinde başlayan ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde 8. sırada tamamlayarak son 16'ya kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya temsilcisi Rangers ile eşleşti. Eşleşmenin ilk maçı 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da, rövanşı ise 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

RANGERS'I TANIYALIM

1872 yılında İskoçya'nın Glasgow şehrinde kurulan Rangers, bugüne dek 55 İskoçya Lig şampiyonluğu, 34 İskoçya Lig Kupası, 34 İskoçya Kupası ve 1 UEFA Kupa Galipleri Kupası kazandı. Maçlarını Ibrox Stadyumu'nda oynayan Rangers, ezeli rakibi Celtic ile birlikte İskoç futbolunun en başarılı takımlarından biri olarak gösteriliyor.

Son olarak teknik direktör değişikliğine giden Rangers, Belçikalı Philippe Clement ile yollarını ayırarak Barry Ferguson'u takımın başına getirdi. İskoç ekibinin kadrosunda milli futbolcu Rıdvan Yılmaz ve Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi gibi tanıdık isimler bulunuyor.

Rangers kimdir? İskoçya'nın efsanevi kulübünü yakından tanıyalım

RANGERS'IN AVRUPA PERFORMANSI

Rangers, İskoçya Premiership'te son şampiyonluğunu 2020/2021 sezonunda kazandı. Bu sezon ise ezeli rakibi Celtic'in gerisinde 2. sırada yer alıyor. Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde başlayan İskoç ekibi, üçüncü eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşti. İlk maçta 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrılan Rangers, rövanşta 2-0'lık mağlubiyetle turnuvaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Rangers, lig aşamasında oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 14 puan topladı ve averajla 8. sırada yer alarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Rangers kimdir? İskoçya'nın efsanevi kulübünü yakından tanıyalım

FENERBAHÇE ÇEYREK FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Rangers karşısında avantajlı bir skor elde ederek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Teknik ekip ve oyuncular, İskoç temsilcisinin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek bu kritik eşleşmede en iyi sonucu almayı amaçlıyor. Sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle İstanbul'daki ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Spor
img

Muslera'yı bile unutturacak! Galatasaray'a Kadıköy panteri
img

5 dakikalık işlem için vatandaştan alınan ücrete bakın
img

İşte Trump ile bir akşam baş başa yemeğe çıkmanın maliyeti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı

Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf
Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı

Netanyahu'nun uykularını kaçıran fotoğraf
Görüntü Türkiye'den! Çatıya çıkan kızıl geyiğin acı sonu

Hikayenin sonu çok acı bitti
5 dakikalık işlem için belediyeye ödedikleri paraya isyan ettiler

5 dakikalık işlem için vatandaştan alınan ücrete bakın
Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

Mutlu Kaya'dan kötü haber
Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Zincir markette vatandaşı aptal yerine koyan kampanya

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.