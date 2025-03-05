Rangers kimdir? İskoçya'nın efsanevi kulübünü yakından tanıyalım

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya temsilcisi Rangers ile eşleşti. Eşleşmenin ilk maçı 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da, rövanşı ise 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

RANGERS'I TANIYALIM

1872 yılında İskoçya'nın Glasgow şehrinde kurulan Rangers, bugüne dek 55 İskoçya Lig şampiyonluğu, 34 İskoçya Lig Kupası, 34 İskoçya Kupası ve 1 UEFA Kupa Galipleri Kupası kazandı. Maçlarını Ibrox Stadyumu'nda oynayan Rangers, ezeli rakibi Celtic ile birlikte İskoç futbolunun en başarılı takımlarından biri olarak gösteriliyor.

Son olarak teknik direktör değişikliğine giden Rangers, Belçikalı Philippe Clement ile yollarını ayırarak Barry Ferguson'u takımın başına getirdi. İskoç ekibinin kadrosunda milli futbolcu Rıdvan Yılmaz ve Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi gibi tanıdık isimler bulunuyor.

RANGERS'IN AVRUPA PERFORMANSI

Rangers, İskoçya Premiership'te son şampiyonluğunu 2020/2021 sezonunda kazandı. Bu sezon ise ezeli rakibi Celtic'in gerisinde 2. sırada yer alıyor. Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde başlayan İskoç ekibi, üçüncü eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşti. İlk maçta 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrılan Rangers, rövanşta 2-0'lık mağlubiyetle turnuvaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Rangers, lig aşamasında oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 14 puan topladı ve averajla 8. sırada yer alarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

FENERBAHÇE ÇEYREK FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Rangers karşısında avantajlı bir skor elde ederek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Teknik ekip ve oyuncular, İskoç temsilcisinin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek bu kritik eşleşmede en iyi sonucu almayı amaçlıyor. Sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle İstanbul'daki ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor.