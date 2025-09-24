Haberler

Rams Global Cizre Belediyespor, Yeni Smaçörlerini Kadrosuna Katıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi takımlarından Rams Global Cizre Belediyespor, Berkay Yavuz ve Umut Durur ile sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni oyuncularına başarılar diledi.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, smaçörler Berkay Yavuz ve Umut Durur'u transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu Akkuş Belediyespor'da geçiren Berkay Yavuz (24) ve Umut Durur (25) ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız iki oyuncumuza 'hoş geldiniz' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Spor
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
İş yerinde elleri ve ayakları bağlanarak rehin alınan çalışan hayatını kaybetti

Çalıştığı iş yerinde, elleri ve kolları bağlanarak öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay'da köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma

Köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma! Gerekçe dikkat çekici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.