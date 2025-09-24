Rams Global Cizre Belediyespor, Yeni Smaçörlerini Kadrosuna Katıyor
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi takımlarından Rams Global Cizre Belediyespor, Berkay Yavuz ve Umut Durur ile sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni oyuncularına başarılar diledi.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, smaçörler Berkay Yavuz ve Umut Durur'u transfer etti.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu Akkuş Belediyespor'da geçiren Berkay Yavuz (24) ve Umut Durur (25) ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız iki oyuncumuza 'hoş geldiniz' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Spor