RAMS Global Cizre Belediyespor, TÜRŞAD maçı için hazır
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından RAMS Global Cizre Belediyespor, TÜRŞAD maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı ve Bitlis'e hareket etti.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, ligin 11. haftasında konuk olacağı TÜRŞAD maçının hazırlıklarını tamamladı.
Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.
Hazırlıklarını tamamlayan takım, kara yolu ile Bitlis'e hareket etti.
RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın saat 13.00'te Bitlis Adilcevaz Spor Salonu'nda TÜRŞAD'a konuk olacak.