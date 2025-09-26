Haberler

RAMS Global Cizre Belediyespor İki Yeni Transferle Güçlendi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi takımı RAMS Global Cizre Belediyespor, geçen sezon Halkbank'ta oynayan pasör Hüseyin Batuhan Duman ve Gaziantep Gençlik Spor'dan pasör çaprazı Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu ile sözleşme imzaladı.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, pasör Hüseyin Batuhan Duman ve pasör çaprazı Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu'nu transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu Halkbank'ta geçiren Hüseyin Batuhan Duman (33) ve Gaziantep Gençlik Spor'da oynayan Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu (28) ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız iki oyuncumuza 'hoş geldiniz' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Spor
