Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından RAMS Global Cizre Belediyespor, pasör Görkem Yazgan'ı kadrosuna kattı. 32 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandı.

RAMS Global Cizre Belediyespor, Görkem Yazgan'ı transfer etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, pasör Görkem Yazgan'ı transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Bigadiç Belediyespor'da forma giyen 32 yaşındaki Görkem Yazgan ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.??????????????