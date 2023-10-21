RAMS Global Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta ile maç için hazır
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından RAMS Global Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve İstanbul'a hareket etti.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın deplasmanda Galatasaray HDI sigorta ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.
Hazırlıklarını tamamlayan takım, deplasmanda oynayacağı maç için İstanbul'a hareket etti.
RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın saat 15.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Galatasaray HDI Sigorta'nın konuğu olacak.
Kaynak: AA / Spor