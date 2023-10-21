Haberler ›› Spor ›› RAMS Global Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta ile maç için hazır

RAMS Global Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta ile maç için hazır

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından RAMS Global Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve İstanbul'a hareket etti.