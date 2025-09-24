Rams Global Cizre Belediyespor, Emre Çevik ile Sözleşme İmzaladı
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, geçtiğimiz sezon Akkuş Belediyespor'da forma giyen 25 yaşındaki orta oyuncu Emre Çevik'i transfer etti ve kendisine 'hoş geldin' dedi.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Akkuş Belediyespor'da oynayan Emre Çevik ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Spor