RAMS Global Cizre Belediyespor, Christian Manuel Thondike Mejias'i transfer etti
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Voleybol Axa Sigorta Efeler Ligi takımlarından RAMS Global Cizre Belediyespor, pasör Christian Manuel Thondike Mejias'i kadrosuna kattı. 22 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık anlaşma yapıldı.
Voleybol Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, pasör Christian Manuel Thondike Mejias'i transfer etti.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Dinamo Bükreş FK'de forma giyen 1,95 boyunda, 22 yaşındaki pasör Christian Manuel Thondike Mejias ile 1 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Spor