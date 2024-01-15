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Rams Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u konuk edecek

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Rams Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Boluspor'u ağırlayacak. Mücadele saat 13.00'te başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kazanan takım son 16 turuna yükselecek.

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.

Kupaya 4. eleme turundan dahil olan turuncu-lacivertli ekip ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ederek adını 5. eleme turuna yazdırmıştı.

Kupaya 3. eleme turunda katılan Boluspor ise bu turda Karaman FK'yi 2-0, bir sonraki turda ise Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 yenerek 5. eleme turuna yükseldi.

Kaynak: AA / Spor

Fatih Terim Stadı Türkiye Kupası Başakşehir Boluspor Futbol Spor Güncel Haberler

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