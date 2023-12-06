RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Müsabaka tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve kazanan takım 5. tura yükselecek.

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u konuk edecek

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.

İki takım da kupaya bu turda dahil oldu.