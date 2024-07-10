RAMS Başakşehir, Zeleznicar'ı 2-1 mağlup etti

RAMS BaşaKşehir, Belgrad'da sürdürdüğü 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk maçında Sırbistan ekibi Zeleznicar'ı 2-1 mağlup etti.

Yeni sezona Sırbistan'ın Belgrad kentinde hazırlanan RAMS Başakşehir, ilk hazırlık maçında Zeleznicar ile karşı karşıya geldi. 4. dakikada Başakşehir, Pelkas'ın golüyle 1-0 öne geçti. 40. dakikada Blagojevic'in golüyle Zeleznicar eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. 75. dakikada Danijel Aleksic fileleri havalandırarak hem Başakşehir'i 2-1 öne geçirdi hem de maçın skorunu belirledi.

Öte yandan mücadeleyi Başkan Göksel Gümüşdağ, Asbaşkan Mesut Altan ve Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy birlikte izledi. - İSTANBUL