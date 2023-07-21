RAMS Başakşehir, Yunan futbolcu Dimitris Pelkas'ı kadrosuna kattı
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RAMS Başakşehir, Yunan futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Pelkas'a 'Ailemize hoş geldin.' denilen açıklamada, turuncu-lacivertli formayla başarılar dileyen kulüp, oyuncunun geçen sene Hull City'de forma giydiğini belirtti.
RAMS Başakşehir, Yunan futbolcu Dimitris Pelkas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Yunan milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Dimitris Pelkas'a 'Ailemize hoş geldin.' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.
29 yaşındaki oyuncu, geçen sene İngiliz ekibi Hull City'de forma giymişti.