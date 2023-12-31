RAMS Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, dinamik ısınma ve rondo çalışmasıyla devam etti.
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada dinamik ısınmayla başlayan antrenman, rondo çalışmasıyla devam etti. İdman, turnuva maçlarıyla sona erdi.
RAMS Başakşehir, 2 Ocak Salı günü yapacağı idman ile karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.