RAMS Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada dinamik ısınmayla başlayan antrenman, dar alan oyunlarıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.

RAMS Başakşehir, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.