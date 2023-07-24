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Rams Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Rams Başakşehir, Burdur etabındaki antrenmanlarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti. Takım, çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürecek.

Rams Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarının Burdur etabını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Turuncu-lacivertliler bugün İstanbul'a hareket edecek.

Burdur'da, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştiren son idman, dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, bugün 16.30'da İstanbul'a hareket edecek ve çalışmalarını 27 Temmuz'dan itibaren kulüp tesislerinde sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Başakşehir İstanbul Burdur Spor Haberler

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