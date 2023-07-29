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Rams Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

2023-2024 sezonu hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Rams Başakşehir, yaptığı antrenman ile hazırlıklarına devam etti. Dinamik ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Rams Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

2023-2024 sezonu hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Rams Başakşehir, yaptığı antrenman ile hazırlıklarına devam etti. Dinamik ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın 18.00'de yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Başakşehir Spor Haberler

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