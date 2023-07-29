Rams Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

2023-2024 sezonu hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Rams Başakşehir, yaptığı antrenman ile hazırlıklarına devam etti. Dinamik ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.