Rams Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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2023-2024 sezonu hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Rams Başakşehir, yaptığı antrenman ile hazırlıklarına devam etti. Dinamik ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.
Rams Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.
2023-2024 sezonu hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Rams Başakşehir, yaptığı antrenman ile hazırlıklarına devam etti. Dinamik ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın 18.00'de yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor