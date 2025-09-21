Rams Başakşehir ve Corendon Alanyaspor 1-1 Beraberliği ile Puanları Paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Rams Başakşehir, konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Aliti'nin savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Ogundu, ceza sahasına girip yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

51. dakikada savunmada Ba ve Opoku'nun anlaşamadığı pozisyonda kafayla topu önüne alan Ogundu, ceza sahası önünden yaptığı vuruşta kalesini terk eden Muhammed Şengezer'in üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

53. dakikada Kemen'in pasında topla buluşan Shomurodov'un penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonun ofsayt olduğunu belirten hakem Adnan Deniz Kayatepe, golü iptal etti.

75. dakikada Makouta'nın savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Ogundu, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde kalenin üzerinden dışarı gitti.

77. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan kullandığı kornerde altıpas üzerinde Mounie'nin kafa vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer'in kurtarışı sonrası seken topu Onur Bulut uzaklaştırdı.

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Suat Güz, Mehmet Akıncık

Rams Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ebosele (Onur Bulut dk. 61), Ba, Jerome Opoku, Operi, Berat Özdemir (Kaluzinski dk. 85), Yusuf Sarı (Deniz Türüç dk. 74), Miguel Crespo, Kemen (Harit dk. 62), Brnic (Fayzullayev dk. 62), Shomurodov

Yedekler: Volkan Babacan, Nuno da Costa, Hamza Güreler, Umut Güneş, Ömer Ali Şahiner

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ruan (Yusuf Özdemir dk. 73), Aliti, Nuno Lima, Viana, Enes Keskin (Hadergjonaj dk. 66), Maestro, Makouta (Janvier dk. 81), İbrahim Kaya, Ianis Hagi (Mounie dk. 65), Ogundu (Meschack dk. 81)

Yedekler: Paulo Victor, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Güven Yalçın, Fatih Aksoy

Teknik Direktör: Joao Pereira

Goller: Shomurodov (dk. 29 ) (Başakşehir), Ogundu (dk. 51) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Berat Özdemir, Opoku, Ebosele (Başakşehir), Ianis Hagi, Aliti, Maestro (Alanyaspor) - İSTANBUL