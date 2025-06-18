RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Cherno More ile Eşleşti
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More ile karşılaşacak. İlk maç 24 Temmuz'da deplasmanda, rövanş maçı ise 31 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More ile tur mücadelesi verecek.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi kura çekimiyle 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Rams Başakşehir, Bulgaristan ekibi Cherno More ile eşleşti.
Turuncu-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını 24 Temmuz'da deplasmanda rövanş maçını ise 31 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor