RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak olan RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 28 Ocak Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Şut çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
RAMS Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.