RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazır

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas ve rondo çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

RAMS Başakşehir, yarın saat 13.30'da başlayacak maçta TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.