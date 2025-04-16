Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Önder'in doktorlarından endişelendiren sözler: Çok kritik pozisyonda, uzun vadeli konuşamayız

Önder'in cerrahına açık açık soruldu: Bundan sonra ne olacak?

Rams Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Baba Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruyla sevinç paylaşıldı.

Rams Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, baba olma sevinci yaşadı.

Konuyla ilgili Başakşehir'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan ve değerli eşinin bir erkek çocuğu dünyaya geldiği haberini sevinçle öğrendik. Çağdaş hocamız ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan minik yavrumuza uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.