Rams Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Baba Oldu
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruyla sevinç paylaşıldı.
Rams Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, baba olma sevinci yaşadı.
Konuyla ilgili Başakşehir'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan ve değerli eşinin bir erkek çocuğu dünyaya geldiği haberini sevinçle öğrendik. Çağdaş hocamız ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan minik yavrumuza uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor