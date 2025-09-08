RAMS Başakşehir, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile Yollarını Ayırdı

Haberler

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Atan, kulübü üst üste iki kez Avrupa kupalarına taşıyarak önemli bir başarı elde etmişti.

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

45 yaşındaki teknik adam, 2023-2024 sezonunda göreve getirilmişti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
