RAMS Başakşehir, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile Devam Ediyor

RAMS Başakşehir, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile Devam Ediyor
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RAMS Başakşehir, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yola devam etme kararı aldığını açıkladı. Kulüp, 11 yıllık tarihinde 9. kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı ve imza töreni 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

RAMS Başakşehir, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yola devam etme kararı aldıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kurulduğu 2014 yılından bu yana Türk futboluna kazandırdığı kurumsal yapısı, sürdürülebilir başarı anlayışı ve örnek yönetim modeliyle dikkat çeken Başakşehir Futbol Kulübü, 11 yıllık kısa tarihinde, 9. kez Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanarak önemli bir kilometre taşını daha geride bırakıyor.

Bu başarıda son 2 yıldır teknik direktörümüz olarak önemli payı bulunan Çağdaş Atan ile yola devam ediyoruz.

İstanbul'un fethinin yıldönümü olan 29 Mayıs Perşembe günü saat 12.00'de gerçekleştirilecek imza töreninde Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Yönetim Kurulumuz ve futbolcularımız da yer alacaktır.

Bugüne kadar Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, 9. kez de Avrupa kupalarında ülkemizi temsil etme onurunu taşıyacak olan kulübümüz; modern futbol anlayışı, altyapı yatırımları ve vizyoner yönetimiyle Türk futbolunun sürdürülebilir başarısına katkı sağlamaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Çağdaş Atan, Başakşehir'in başında çıktığı 89 müsabakada 44 galibiyet, 19 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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