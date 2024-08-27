RAMS Başakşehir, St. Patrick's Athletic ile UEFA Konferans Ligi play-off turunda karşılaşacak

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın sahasında İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic ile mücadele edecek RAMS Başakşehir, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tesislerinde, teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.

Sakatlığı bulunan Ousseynou Ba idmanda yer almadı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan ayrı kalan Patryk Szysz ise takımla çalıştı.

İdmanın basına açık bölümünde ısınma ve koşu çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise St. Patrick's Athletic karşılaşmasının taktiğinin çalışıldığı öğrenildi.

Oldukça neşeli geçen antrenmanı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkan Mesut Altan da takip etti.

RAMS Başakşehir ile St. Patrick's Athletic arasında yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.