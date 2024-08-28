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RAMS Başakşehir, St. Patrick's Athletic ile berabere kaldı

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UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda RAMS Başakşehir, İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile 0-0 berabere kaldı. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda RAMS Başakşehir, 0-0 sonuçlanan ilk maçın rövanşında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Berkay Özcan, yay üzerinden pasını ceza sahasındaki Piatek'e aktardı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Piatek'in uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direk dibinden dışarı çıktı.

29. dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Berkay Özcan, kaleciyi geçerek vuruşunu yaptı, savunma son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Hakemler: Balazs Berke, Vencel Toth, Balazs Szert

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte (Kemen dk. 7), Hamza Güreler, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson, Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Lima, Serdar Gürler, Keny, Figueiredo, Burak Sefa Kavraz

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

St. Patrick's Athletic: Anang, Sjöberg, Redmond, Grivosti, Breslin, Lennon, Forrester, Leavy, Elbouzedi, Mulraney, Melia

Yedekler: Rogers, McClelland, Kavanagh, Bolger, Keena, Nolan, Keeley, McLaughlin, Turner, Kazeem, Noonan, Oyenuga

Teknik Direktör: Stephen Kenny

Sarı kart: Davidson (RAMS Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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