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RAMS Başakşehir, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

17 Aralık 2023 18:49 Güncelleme: 18:50 Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Salı günü EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarını sürdürdü. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı ve çift kale maçla sona erdi. Yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklar devam edecek.