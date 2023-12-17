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RAMS Başakşehir, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Salı günü EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarını sürdürdü. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı ve çift kale maçla sona erdi. Yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklar devam edecek.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Salı günü EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı. Taktik çalışmasıyla devam eden idman çift kale maçla sona erdi.

RAMS Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Başakşehir Sivasspor Aralık Haberler

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