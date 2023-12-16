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RAMS Başakşehir, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

16 Aralık 2023 20:54 Güncelleme: 20:56 Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Salı günü EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarını sürdürdü. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ve şut çalışmasıyla devam etti.