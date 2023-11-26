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RAMS Başakşehir, Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak ve Cihan Aydın tarafından yönetilecek. Başakşehir 9 puanla 18. sırada yer alırken, Pendikspor ise 13 puanla 16. sırada bulunuyor. Deniz Türüç ve Ousseynou Ba ise ceza sınırında bulunuyor.