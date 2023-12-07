RAMS Başakşehir, Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında RAMS Başakşehir, Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek bir üst tura çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında Şanlıurfaspor'u konuk eden RAMS Başakşehir, sahadan 2-0 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.
Maçtan dakikalar
11. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Onur Ergün şutu önce savunmadan döndü. Dönen topa Onur'un yeniden vuruşunda kaleci Aydın meşin yuvarlağı kornere çeldi.
59. dakikada Pelkas'ın sağ taraftan ortasında iyi yükselen Keny kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Aydın'ın müdahalesi sonrası direğe çarpan topu daha sonra Şanlıurfaspor savunması uzaklaştırdı.
63. dakikada sol kenarda Pelkas, ceza sahası içine kadar topu sürükleyerek sol çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
72. dakikada sağ taraftan Keny'nin pasında Emirhan İlkhan ceza yayı üzerinde topla buluştu. Emirhan'ın yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Selahattin Altay
RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Karzev, Ba, Opoku (Edgar Ie dk. 75), Cemali Sertel, Mahmut Tekdemir (Emirhan İlkhan dk. 64), Onur Ergün, Serdar Gürler (Figuiredo dk. 81), Aleksic (Deniz Türüç dk. 64), Pelkas (Berkay Aydoğmuş dk. 75), Keny
Yedekler: Volkan Babacan, Lima, Piatek, Berkay Özcan, Dubois
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Donsah (Adem Eren Kabak dk. 64), N'Diaye, Mboula, Seyit Gazanfer, Hüsamettin Tut, Hüseyin Erkan (Abdullah Aydın dk. 64), Nshimirimana, Baran Aksaka (Mert Çapar dk. 46), Muhammet Arslantaş (Toure dk. 78), Mato (Barış Ekincier dk. 46)
Yedekler: Mehmet Emre Yar, Diego Özçakmak, Thill, Semih Karadeniz, Barış Gök
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Pelkas (dk. 63), Emirhan İlkhan (dk. 72) (RAMS Başakşehir) - İSTANBUL