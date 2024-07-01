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RAMS Başakşehir, Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

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RAMS Başakşehir, Mart ayında ön sözleşme imzaladığı Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

RAMS Başakşehir, Mart ayında ön sözleşme imzaladığı Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

RAMS Başakşehir, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Turuncu-lacivertliler, Mart ayında ön sözleşme imzaladığı 21 yaşındaki Portekizli forvet oyuncusu Matchoi Djalo ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Konuya ilişkin İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Matchoi Djalo. Kulübümüz, Mart ayında ön sözleşme imzaladığı Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Matchoi Djalo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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