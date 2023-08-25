RAMS Başakşehir, Onur Ergün'ü transfer etti
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RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor'dan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Ergün'ü transfer etti. Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Onur Ergün'e 'Ailemize hoş geldin' denildi.
RAMS Başakşehir, son olarak Atakaş Hatayspor forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Ergün'ü transfer etti.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, futbolcu Onur Ergün'ü 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Onur Ergün'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor