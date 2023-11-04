RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'na saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ligdeki son 6 maçında tek galibiyet alabilen turuncu-lacivertli ekip 8 puanla haftaya 17. sırada giriyor.

Son 3 maçından 2'sini kazanan Başkent ekibi ise 12 puanla 11. sırada bulunuyor.

Pelkas cezalı

RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Dimitris Pelkas bu mücadelede forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinde sakatlıkları süren kaleci Muhammed Şengezer ile savunma oyuncusu Edgar Ie'nin de forma giymesi beklenmiyor.

Turuncu-lacivertli ekipte, bu sezon ligde 3 sarı kart gören Deniz Türüç ise ceza sınırında bulunuyor. Deniz, Ankaragücü karşılaşmasında da sarı kart görmesi halinde İstanbul ekibinin ligin 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı mücadelede takımındaki yerini alamayacak.