RAMS Başakşehir, Krzysztof Piatek ile Yollarını Ayırdı

RAMS Başakşehir, Krzysztof Piatek ile Yollarını Ayırdı
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RAMS Başakşehir, Polonyalı santrfor Krzysztof Piatek'in Al Duhail kulübüne transfer olduğunu duyurdu. Piatek, kulüpte geçirdiği iki sezonda 84 maçta 48 gol atmıştı.

RAMS Başakşehir, Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Formamız altında iki sezon boyunca özveriyle oynayan Krzysztof Piatek, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Duhail kulübüne transfer olmuştur. Piatek'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Piatek, RAMS Başakşehir ile 84 resmi maçta 48 gol kaydetmişti.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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