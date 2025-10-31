Haberler

RAMS Başakşehir, Kocaelispor'u Penaltı ile Geçti

RAMS Başakşehir, Kocaelispor'u Penaltı ile Geçti
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir, Kocaelispor'u 90. dakikada Shomurodov'un penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Maçta Kocaelispor'dan Keita'nın kırılması, Başakşehir'in etkili oyununu sürdürmesine engel olamadı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada Balogh'tan topu kapan Brnic pasını kale önündeki Shomurodov'a aktardı. Kaleci Jovanovic'ten sıyrılan Shomurodov'un vuruşunu yapacağı esnada Keita kayarak hamle yaptı ve meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

88. dakikada sağ taraftan Yusuf'un ortasında kale önünde Balogh'un Selke'ye müdahalesi sonrası hakem Batuhan Kolak penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada penaltıda beyaz noktanın başına geçen Shomurodov'un sağ tarafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Batuhan Kolak, Furkan Ürün, Murat Şener

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku (Ba dk. 22), Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Umut Güneş (Kemen dk. 46), Yusuf Sarı (Ebosele dk. 90+4), Crespo (Selke dk. 73), Nuno da Costa (Brnic dk. 63), Shomurodov

Yedekler: Doğan Alemdar, Onur Ergün, Ömer Faruk Beyaz, Kaluzinski, Deniz Türüç

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita (Samet Yalçın dk. 77), Show (Furkan Gedik dk. 90+3), Agyei (Churlinov dk. 77), Linetty (Can Keleş dk. 65), Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Nonge dk. 85)

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Ahmet Sagat, Tarkan Serbest, Syrota

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gol: Shomurodov (dk. 90 pen.) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Berat Özdemir, Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir), Ahmet Oğuz, Balogh (Kocaelispor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
