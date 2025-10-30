Haberler

RAMS Başakşehir, Kocaelispor'u Mağlup Ederek İkinci Galibiyetini Hedefliyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir, Kocaelispor ile karşılaşacak. Ekip, bu maçı kazanarak sezonun ilk üst üste 2. galibiyetini almak ve alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Gol yollarında sorun yaşayan Başakşehir, savunmada ise başarılı bir performans sergiliyor.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın karşılaşacağı Kocaelispor'u mağlup ederek, bu sezon ilk kez üst üste 2. galibiyetini almak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir, yarın saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertli ekip, ligde geride kalan 10 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puan topladı. İstanbul ekibi, Kocaelispor'u mağlup ederek bu sezon üst üste 2. galibiyetini almayı ve alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Ligin en az gol atan takımları arasında

Bu sezon skor üretme konusunda zorlanan Başakşehir, Süper Lig'de geride kalan 10 maçta rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Eyüpspor'un 6, Kayserispor'un ise 8 gol kaydettiği ligde, turuncu-lacivertliler en az gol atan 3. takım olarak yer alıyor. İstanbul takımı, geçtiğimiz sezonun ilk 10 maçlık bölümünde 17 gol atmıştı.

Savunmada istikrarlı performans

Gol yollarında yaşadığı sıkıntılara rağmen savunmada daha iyi performans sergileyen Başakşehir, ligin en az gol yiyen takımları arasında bulunuyor. Şu ana kadar kalesinde 9 gole engel olamayan turuncu-lacivertliler, Galatasaray (5), Fenerbahçe ve Göztepe (6), Trabzonspor (7) sonrası en az gol yiyen 5. takım olarak dikkat çekiyor.

Shomurodov, gol krallığı yarışında zirveye yakın

Süper Lig'de gol krallığı yarışında Başakşehir'in Özbek forveti Eldor Shomurodov, kendisi gibi 6 golü bulunan Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri ve Galatasaraylı Mauro Icardi ile birlikte 2. sırada yer alıyor. Zirvede ise 7 golle Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu bulunuyor.

Goller 3 futbolcudan geldi

Başakşehir'un Süper Lig'de bu sezon attığı goller 3 futbolcudan geldi. Eldor Shomurodov, 6 golle takımının en skoreri olurken, Ivan Brnic ve Nuno da Costa da 2'şer kez gol sevinci yaşadı.

Turuncu-lacivertlilerde Miguel Crespo, 3 asistle en fazla gol pası veren isim olurken; Yusuf Sarı, Deniz Türüç, Eldor Shomurodov, Onur Ergün, Olivier Kemen ve Amine Harit ise 1'er asist yaptı.

Crespo ve Ba sınırda

Başakşehir'de, Kocaelispor maçı öncesinde Miguel Crespo ve Ousseynou Ba, sarı kart sınırında bulunan futbolcular arasında yer alıyor. Bu iki futbolcu, Körfez ekibi karşısında sarı kart görmeleri halinde, 12. haftada deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği müsabakasında cezalı duruma düşecek. - İSTANBUL

