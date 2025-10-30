Haberler

RAMS Başakşehir Kocaelispor'u Konuk Ediyor

Güncelleme:
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak. 20.00'de başlayacak maça çıkan turuncu-lacivertli ekip, sezonun ilk iç saha galibiyetini hedefliyor.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Kocaelispor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 10 müsabakada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 10 puan ve averajla 11. sırada girdi.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu-lacivertli ekip, son maçında Hesap.com Antalyaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek 5 maçlık galibiyet özlemine son verdi. RAMS Başakşehir, Kocaelispor'u mağlup ederek bu sezon Süper Lig'de ilk iç saha galibiyetini almaya çalışacak.

Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 3 mücadeleyi kazanan Kocaelispor ise 11 puanla 10. basamakta yer aldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

